Oct 23, 2025
Anshika-thakur
यहां जानिए दिल्ली की टॉप 5 नॉनवेज डिशेस के नाम
नॉनवेज खाना खाने में एक अलग ही स्वाद होता है
देश की राजधानी दिल्ली अपनी अलग-अलग खासियतों के लिए मशहूर है
लेकिन खाने के मामले में दिल्ली किसी से पीछे नहीं रहती
अगर नॉनवेज डिश की बात हो तो दिल्ली में कई मशहूर जगहे हैं
चलो जानते हैं दिल्ली की 5 सबसे लोकप्रिय नॉनवेज डिश के बारे में
बटर चिकन दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध डिश है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं
दिल्ली में अलग-अलग तरह के कबाब मिलते हैं जिसमें शमी कबाब बहुत स्वादिष्ट होते हैं
धीरे-धीरे पकने वाली मुगलई डिश निहारी नॉनवेज खाने वालों के लिए बहुत पसंदीदा है
तंदूरी चिकन दिल्ली की सबसे मशहूर नॉनवेज डिश है जो शहर के हर कोने में आसानी से मिल जाती है
दिल्ली में मटन सीख कबाब नॉनवेज खाने वालों के लिए एक खास नाश्ता है जो तंदूर में पकता है
