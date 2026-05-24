5 चीजें डालते ही 'संजीवनी' बन जाएगा पानी!

महिला हों या पुरुष गर्मियों में ब्लॉटिंग, एसिडिटी, हाई बीपी, शुगर बढ़ना और हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ ही जाता है
लेकिन आपकी अच्छी आदतें न सिर्फ इन बीमारियों को बढ़ने से रोकती हैं, बल्कि धीरे-धीरे लक्षणों को कंट्रोल करती रहती हैं
पोषण विशेषज्ञ रोशनी चंद्रशेखर बताती हैं कि 5 पावरफुल मॉर्निंग वॉटर न सिर्फ हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, बल्कि PCOS हीलिंग, डायजेशन, इनफ्लेमेशन और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करती हैं
थायरॉइड वॉटर: सुबह खाली पेट धनिए का पानी आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा और थायरॉइड लेवल को नेचुरली कंट्रोल करेगा
पीसीओएस वॉटर: सुबह मेथी का पानी महिलाओं के हार्मोन्स के बैलेंस को सुधारता है और इंसुलिन रेसिस्टेंट को सपोर्ट करता है
डायबिटीज वॉटर: लौंग के पानी से आप न सिर्फ ब्लड शुगर को स्टेबल कर सकते हैं, बल्कि इंसुलिन सेंसटिविटी को बढ़ा सकते हैं
बीपी वॉटर: दाल चीनी का पानी आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है और हार्ट हेल्थ को नेचुरली दुरुस्त करता है
डायजेशन वॉटर: एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्सटिपेशन का इलाज है जीरा-अजवाइन का पानी, जो पेट की खराबी को जड़ से सुधारता है