5 चीजें डालते ही 'संजीवनी' बन जाएगा पानी!

पोषण विशेषज्ञ रोशनी चंद्रशेखर बताती हैं कि 5 पावरफुल मॉर्निंग वॉटर न सिर्फ हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, बल्कि PCOS हीलिंग, डायजेशन, इनफ्लेमेशन और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करती हैं