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5 चीजें डालते ही 'संजीवनी' बन जाएगा पानी!

Kajal-jain
May 24, 2026
May 24, 2026
Kajal-jain

महिला हों या पुरुष गर्मियों में ब्लॉटिंग, एसिडिटी, हाई बीपी, शुगर बढ़ना और हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ ही जाता है

लेकिन आपकी अच्छी आदतें न सिर्फ इन बीमारियों को बढ़ने से रोकती हैं, बल्कि धीरे-धीरे लक्षणों को कंट्रोल करती रहती हैं

पोषण विशेषज्ञ रोशनी चंद्रशेखर बताती हैं कि 5 पावरफुल मॉर्निंग वॉटर न सिर्फ हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, बल्कि PCOS हीलिंग, डायजेशन, इनफ्लेमेशन और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करती हैं

थायरॉइड वॉटर: सुबह खाली पेट धनिए का पानी आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा और थायरॉइड लेवल को नेचुरली कंट्रोल करेगा

पीसीओएस वॉटर: सुबह मेथी का पानी महिलाओं के हार्मोन्स के बैलेंस को सुधारता है और इंसुलिन रेसिस्टेंट को सपोर्ट करता है

डायबिटीज वॉटर: लौंग के पानी से आप न सिर्फ ब्लड शुगर को स्टेबल कर सकते हैं, बल्कि इंसुलिन सेंसटिविटी को बढ़ा सकते हैं

बीपी वॉटर: दाल चीनी का पानी आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है और हार्ट हेल्थ को नेचुरली दुरुस्त करता है

डायजेशन वॉटर: एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्सटिपेशन का इलाज है जीरा-अजवाइन का पानी, जो पेट की खराबी को जड़ से सुधारता है

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