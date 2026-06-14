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शहर में रहने वाले सावधान! ऐसे हड़पी जा रही जमीन

Kajal-jain
Jun 14, 2026
Jun 14, 2026
Kajal-jain

बहुत से लोग सोचते हैं कि ज़मीन सुरक्षित है क्योंकि उनके नाम पर है लेकिन हकीकत यह है कि कई मामलों में मालिक को पता भी नहीं चलता और रिकॉर्ड बदल जाते हैं

यदि आप भी शहर में रहते हैं और जमीन गांव में है, दूसरे शहर में जमीन है या जमीन-घर-फ्लैट से दूर रहते हैं तो सावधान हो जाएं

यदि आप भी शहर में रहते हैं और जमीन गांव में है, दूसरे शहर में जमीन है या जमीन-घर-फ्लैट से दूर रहते हैं तो सावधान हो जाएं

कई बार कागजों में फर्जीवाड़ा करके फेरबदल करा लेते हैं. लैंड रिकॉर्ड धीरे-धीरे नाम बदलवा लेते हैं और मालिक को पता भी नहीं चलता

पुराने रिश्तेदार या पूर्वज के नाम से नकली पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर कब्जा करते हैं और जमीनें बेचने की कोशिश करते हैं

कई बार खेती की जमीनों पर बाउंड्री या मेड़ को लोग चुपचाप आगे बढ़ाकर कब्जा लेते हैं और अपनी जमीन में शामिल कर लेते हैं

नकली कागजों के जरिए आपकी जमीन को गिरवी या लोन लेते हैं. पैसे लेकर भाग जाते हैं, फिर बैंक का दावा खड़ा हो जाता है

कई बार जमीन पर नकली वारिस अधिकार दिखाया जाता है और रिकॉर्ड बदलवाने की कोशिश की जाती है और कोर्ट-कटहरी हो जाती है

इस समस्या से बचने के लिए सबसे पहले लैंड वेरिफिकेशन कराएं. जमीन के कागजों पर अपना नाम और नंबर रजिस्टर कराएं.  जमीन को विजिट करते रहें.

बेशक शहर में रहिए लेकिन अपने पुरखों की गाढ़ी कमाई और पैतृक जमीन को किसी के भरोसे या अंधेरे में मत छोडिए.

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