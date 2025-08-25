पहले से पके हुए चावल एक कप लीजिए और प्लेट में अलग रखकर तैयार कर लीजिए।
कढ़ाई में तेल या घी गरम करें और स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें राई डालें।
अब उसमें करी पत्ते डालकर हल्का भूनें ताकि उसकी खुशबू अच्छे से फैल जाए।
एक बारीक कटी प्याज डालें और सुनहरा भूरा होने तक अच्छे से भूनते रहिए।
अब इसमें अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर हल्की सुगंध आने तक अच्छे से मिलाइए।
कटे हुए टमाटर डालकर नरम होने तक पकाइए, ताकि अच्छी ग्रेवी जैसी बेस तैयार हो।
अब हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर मसाले को अच्छे से भून लीजिए।
पके हुए चावल डालकर धीरे-धीरे चलाइए ताकि चावल टूटे नहीं और मसाला अच्छे से लगे। स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से हरा धनिया