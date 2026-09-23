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5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, जो घुमा देंगी दिमाग

Kamesh-dwivedi
Sep 23, 2026
Sep 23, 2026
Kamesh-dwivedi

मलयालम इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्में बनी हैं, जिनकी कहानियां लोगों का ध्यान खींचती नजर आती हैं. आज हम आपको मलयालम सिनेमा की कुछ थ्रिलर-संस्पेंस फिल्मों के बारे में बताएंगे, जो आपका दिमाग घुमा सकती हैं.

दृश्यम

मारेसन

थीवरम

जोसेफ

अंजाम पतिरा

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