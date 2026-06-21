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प्रेग्नेंसी में सुबह पैदल चलने के 5 बड़े फायदे जान चौंक जाएंगे
Lalit-kumar
Jun 21, 2026
Jun 21, 2026
Lalit-kumar
प्रेग्नेंसी... वो समय होता है जब शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से बदलाव होता है.
स्वस्थ रहने और प्रेग्नेंसी की चुनौतियों से निपटने का अच्छा तरीका सुबह ‘पैदल चलना’ है.
डॉ. ज्योत्सना देवी के मुताबिक, मॉर्निंग वॉक करने से मां और बच्चे की सेहत को लाभ होते हैं.
प्रेग्नेंसी में वजन बढ़ना सामान्य सी बात है, इसे नियंत्रित करने के लिए पैदल चलना बेस्ट तरीका है.
प्रेग्नेंसी हृदय प्रणाली पर अधिक दबाव डालती है. इस परेशानी में मॉर्निंग वॉक फायदेमंद है.
प्रेग्नेंसी में महिलाओं में तनाव भी बढ़ता है. इसे दूर के लिए नियमित सुबह टहलने की आदत डालें.
महिलाओं को प्रेग्नेंसी में ठीक से नींद भी नहीं आती है. ऐसे में पैदल चलने से नींद की गुणवत्ता ठीक होगी.
गर्भावस्था के दौरान पैदल चलना शरीर को प्रसव के लिए तैयार करने में भी मददगार हो सकता है.
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