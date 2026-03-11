✕
गर्मी से बचना है तो डाइट में शामिल करें कच्चा प्याज, मिलेंगे कमाल के लाभ
Preeti-rajput
Mar 11, 2026
Mar 11, 2026
Preeti-rajput
गर्मियों में कच्चा प्याज शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करता है, साथ ही लू से बचाव करता है.
शरीर को ठंडक
कच्ची प्याज फाइबर और एंजाइम से भरपूर होती है. इससे पाचन सुधारने में मदद मिलती है. साथ ही गैस एसिडिटी की समस्या भी कम होती है.
बेहतर पाचन
प्याज में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C होते हैं, जिससे रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं.
इम्यूनिटी मजबूत
कच्चा प्याज कोलेस्ट्रॉल और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में काफी मददगार साबित होता है.
दिल के लिए फायदेमंद
प्याज में मौजूद कुछ प्राकृतिक तत्व ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद करता है.
ब्लड शुगर कंट्रोल
Read More
गर्मियों में ऐसे रखें अपनी आंखों का ख्याल
गर्मी से बचना है तो डाइट में शामिल करें कच्चा प्याज, मिलेंगे कमाल के लाभ
इस ईद अपनाएं ये पाकिस्तानी लुक, सूट देखते ही हर कोई हो जाएगा दीवाना
कब बदलें अपना कुकर, कैसे पता चलती है खराबी?