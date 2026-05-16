हार्मोन्स रहेंगे हमेशा काबू में!

हैप्पी हार्मोन खुशी का अहसास कराते हैं और आपकी हेल्थ को फिजिकल और मेंटल तौर पर बेहतर बनाए रखते हैं
जबकि बैड हार्मोन सेहत से जुड़ी चिंताएं बढ़ा सकते हैं. हार्मोन की गड़बड़ी बैलेंस करने के लिए कुछ चीजें खाने और कुछ चीजें अवॉइड करने की सलाह दी जाती है
स्वाद के लिए नमकीन मिक्चर खाते हैं तो ये हार्मोन्स को डिसटर्ब कर सकता है, जबकि घी को हार्मोन फ्रेंडली फूड बताते हैं
डाइट कोक और सोड़ा पीने से हार्मोन्स में गड़बड़ी हो सकती है. इसे अवॉइड करके अपनी डाइट में अनार को एड कर सकते हैं
क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए मिल्क चॉकलेट या कैंडी न खाएं. ये हार्मोन्स का बैलेंस बिगाड़ सकते हैं. डार्क चॉकलेट बेहतर विकल्प है
यदि हार्मोन्स बैलेंस नहीं रहते तो चावल का सेवन कम कर दें. इसकी जगह मूंग दाल के स्प्राउट्स को डाइट में एड कर सकते हैं
डालडा और वनस्पति घी बिल्कुल भी हार्मोन फ्रेंडली नहीं है, इसकी जगह एवाकाडो आपका हेल्पिंग हैंड साबित हो सकता है
कॉफी पिए बिना काम नहीं चलता तो संभल जाएं. कैफीन ड्रिंक हार्मोन्स को डिसटर्ब करते हैं. इसलिए शतावरी को डाइट में जोड़ें