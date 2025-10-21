✕
Oct 21, 2025
Anuradha-kashyap
5 इंग्रेडिएंट्स में तैयार करें स्पंजी और टेस्टी चॉकलेट केक
इस चॉकलेट केक को बनाने के लिए आपको चाहिए: मैदा, चीनी, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और दूध. इन पांच चीजों से ही स्वादिष्ट केक तैयार होगा.
सबसे पहले ओवन को 180°C पर प्रीहीट करें, इससे केक अच्छे से बेक होगा और स्पंजी texture मिलेगा. बेकिंग टिन को घी या बटर से ग्रीस कर लें.
मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर को एक बाउल में अच्छे से छान लें और मिला लें, यह step केक को lumps-free और हल्का बनाने में मदद करेगा.
दूसरी बाउल में दूध और चीनी डालकर अच्छी तरह फेंट लें फिर इसे धीरे-धीरे सूखी सामग्री में मिलाएं और smooth batter तैयार करें.
तैयार बैटर को पहले से ग्रीस किए हुए बेकिंग टिन में डालें, बैटर को evenly फैलाएं ताकि केक समान रूप से बेक हो.
ओवन में 25-30 मिनट के लिए बेक करें चेक करने के लिए टूथपिक डालें, अगर साफ निकलती है तो केक तैयार है. ओवन से निकालकर ठंडा होने दें.
केक ठंडा होने के बाद इसे पाउडर शुगर, चॉकलेट सिरप या फ्रूट्स से सजाएं, अब आपका स्वादिष्ट 5-इंग्रेडिएंट Chocolate Cake सर्व करने के लिए तैयार है.
बस 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ घर पर ही आसान और स्पंजी Chocolate Cake तैयार हो गया
