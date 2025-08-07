लीची जैसे स्वाद वाले इस फल में छिपा है सेहत का खजाना, फायदे जान चौंक जाएंगे आप

लॉन्गन एक एशियाई फल है जो छोटा, मीठा तथा गोल होता है, इसी के साथ इसे ड्रैगन की आँख भी कहा जाता है.

इसका स्वाद थोड़ा लीची जैसा लगता है और अंदर का गूदा ट्रांसपेरेंट और रसीला होता है.

इसमें विटामिन सी, पोटैशियम तथा आयरन की मात्रा पाई जाती है.

यह फल दिमाग को शांत रखने के साथ साथ तनाव को भी कम करने में सहायक है.

इसको खाना थकान को कम करता है और नींद की  नींद की गुणवत्ता में सुधार भी करता है.

इसको खाने से स्किन यंग रहती है क्यूंकि इसमें एंटीऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं.

ये आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.