Nov 14, 2025
इन पौधे को लगाने से आता है गुड लक! खुलने लगते हैं धन लाभ के मार्ग

वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जो सौभाग्य का प्रतिक माने जाते हैं

उन पौधों को घर में लगाने से धन लाभ के मार्ग खुलते हैं और पॉजिटिव एनर्जी आती है.

चलिए जानते हैं यहां कि कौन से पौधे घर में लगाने से आता है गुड लक

पीपल बोनसाई: इस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इस लिए इस पेड़ को गुड लक, खुशी और लंबे जीवन का प्रतीक माना जाता हैं, इसे आप आसनी से घर में लगा सकते हैं

जेड प्लांट:  इस पौधे को लगाने से घर में धन का आगमन होता हैं. इस पौधे् को घर या ऑफिस के पूर्व दिशा में लगाए शुभ होता है.

बैम्बू प्लांट: इस पौधे को घर में लगाना शुभ माना जाता है, इसे लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी, जिससे मां लक्ष्मी खुश होते है और आपके घर में आकर वास करती हैं .

स्नेक प्लांट: यह पौधा हवा में एलर्जी को कम करने की क्षमता रखता हैं और घर की ऊर्जा को अच्छा बनाता हैं. आर्थिक लाभ के लिए इसे काफी फायदेमंद माना जाता है.

रबर प्लांट: यह पौधा खुशी और धन का प्रतिनिधित्व होता है. इसलिए इसे लगाने से घर में गुड लक आता हैं. ध्यान रहें इसकी पत्तियां सीधे छूने से त्वचा पर जलन हो सकती है.

Vआर्थिक परेशानी से बचने और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए आप इस पौधों को घर पर लगा सकते हैं .

