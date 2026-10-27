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जम्मू के 5 मंदिर, जो हैं इस शहर की पहचान
Kamesh-dwivedi
Oct 27, 2026
Oct 27, 2026
Kamesh-dwivedi
जम्मू को ‘मंदिरों का शहर’ कहा जाता है. यहां कई मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जिनके ऊंचे शिखर शहर की पहचान बनाते हैं. जानिए 5 प्रसिद्ध मंदिर.
जम्मू को मंदिरों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंदिर और धार्मिक स्थल यहां के नज़ारे, इतिहास और रोज़मर्रा की सांस्कृतिक ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं.
वैष्णों देवी
रणबिरेश्वर मंदिर
बाहु किला और बावे वाली माता मंदिर
अमर महल मंदिर
सुध महादेव मंदिर
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