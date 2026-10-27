जम्मू के 5 मंदिर, जो हैं इस शहर की पहचान

जम्मू को मंदिरों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंदिर और धार्मिक स्थल यहां के नज़ारे, इतिहास और रोज़मर्रा की सांस्कृतिक ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं.