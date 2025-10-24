खाने के बाद एक चम्मच सौंफ चबाने से गैस और ब्लोटिंग तुरंत कम होती है. सौंफ में मौजूद तत्व पाचन को बेहतर बनाते हैं और पेट को हल्का महसूस कराते हैं.