✕
Oct 24, 2025
Komal-singh
फूला हुआ पेट कम करने के 5 आसान घरेलू उपाय
क्या आपका पेट अक्सर फूला हुआ महसूस होता है?
गैस और ब्लोटिंग की समस्या आम है, लेकिन इसे कुछ आसान घरेलू नुस्खों से दूर किया जा सकता है.
जानिए 5 असरदार उपाय जो पेट की सूजन और भारीपन से राहत देंगे.
सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में थोड़ा नींबू रस मिलाकर पीएं. यह शरीर से टॉक्सिन निकालता है, पाचन सुधारता है और पेट की गैस कम करता है.
अदरक पाचन के लिए बहुत फायदेमंद है. खाने के बाद अदरक की चाय पीने से पेट फूलना, गैस और भारीपन में राहत मिलती है.
खाने के बाद एक चम्मच
सौंफ
चबाने से गैस और ब्लोटिंग तुरंत कम होती है. सौंफ में मौजूद तत्व पाचन को बेहतर बनाते हैं और पेट को हल्का महसूस कराते हैं.
जीरे
को पानी में उबालकर ठंडा करें और दिन में एक-दो बार पिएं. यह पाचन को दुरुस्त करता है और पेट के भारीपन को दूर करता है.
खाने के बाद हल्की वॉक या सरल योगासन जैसे पवनमुक्तासन करने से गैस बाहर निकलती है और पेट तुरंत हल्का महसूस होता है.
Read More
आज 24 अक्टूबर को आपके शहर में क्या है पेट्रोल की ताज़ा कीमत?
गैस और ब्लोटिंग की समस्या? अपनाएं ये 5 आसान घरेलू नुस्खे
दिमाग तेज रखना है, तो इन फूड्स से रहें दूर
भारत में इंटरनेट का सफर: जानिए शुरुआत से आज तक की कहानी!