✕
दूध के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, वरना बिगड़ सकती है सेहत
Preeti-rajput
Mar 07, 2026
Mar 07, 2026
Preeti-rajput
केले की स्मूदी बहुत से लोगों को पसंद होती है, लेकिन दूध और केले का कॉम्बिनेशन डाइजेशन को धीमा कर सकता है.
मछली और दूध एक साथ खाने से स्किन की दिक्कतें और शरीर में इम्बैलेंस हो सकता है.
नींबू या संतरे जैसे फलों को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, इसका एसिड आपके पेट में दूध को जमा सकता है.
अचार, चिप्स और मसालेदार करी जैसी चीज़ें दूध के साथ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे पाचन में दिक्कत हो सकती है.
टमाटर, इमली और दही जैसे खाने की चीज़ों को दूध के साथ लेने से पाचन क्रिया में दिक्कत हो सकती है.
Read More
दूध के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, वरना बिगड़ सकती है सेहत
दस्त ने ले ली मुगल बादशाह की जान! आखिर क्यों नहीं मिल पाया था इलाज?
सिल्वर फॉइल को बनाने में कितना एल्युमिनियम यूज होता है?
संतरे से ज्यादा फायदेमंद हैं उसके छिलके, जानिए इसके लाभ