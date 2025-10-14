✕
Oct 14, 2025
Anshika-thakur
जानें सोने की सबसे सस्ती कीमतों वाले 5 देश और कीमत
सोने की कीमत इन दिनो लगातार ऊपर जा रही हैं
चलिए जानते हैं किस देश में सबसे कम है सोने की कीमत
1. संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने की कीमत 24 कैरेट Gold 8,586 रुपये प्रति ग्राम है
2. ऑस्ट्रेलिया में सोने की कीमत 24 कैरेट 8,602 रुपये प्रति ग्राम है
3. सिंगापुर में सोने की कीमत 24 कैरेट 8,667 रुपये प्रति ग्राम है
4. स्विट्जरलैंड में सोने की कीमत 24 कैरेट 8,667 रुपये प्रति ग्राम है
5. इंडोनेशिया में सोने की कीमत 24 कैरेट 8,704 रुपये प्रति ग्राम है
भारत में आज सोने की कीमत 24 कैरेट 12,835 रुपये प्रति ग्राम है
भारत में आज सोने की कीमत 22 कैरेट 11,765 रुपये प्रति ग्राम है
