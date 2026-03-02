✕
होली नहीं खेलना चाहते? तो देख डालें ये 5 कॉमेडी मास्टरपीस फिल्में
Mohammad-nematullah
Mar 02, 2026
Mar 02, 2026
Mohammad-nematullah
जिन्हें होली खेलना पसंद नही है वे साल 2000 में रिलीज हुई मास्टरपीस कॉमेडी फिल्म 'हेरी फेरी' देख सकते है.
जो लोग होली नहीं खेलते है, उन्हें अपना दिन 'गोलमाल' फिल्म देखने में बिता सकते है.
'वेलकम' फिल्म अक्षय कुमार के करियर की हिट लिस्ट में शामिल है. फिल्म के डायलॉग और गाने तो और भी ज्यादा मजेदार है.
आयुष्मान खुराना और अन्नू कपूर की फिल्म ड्रीम गर्ल भी देख सकते है
संजय दत्त के फिल्मी करियर की सबसे हिट कॉमेडी फिल्मों में से एक 'मुन्नाभाई MBBS' देख सकते है
Read More
होली नहीं खेलना चाहते? तो देख डालें ये 5 कॉमेडी मास्टरपीस फिल्में
एक इंसान रोज कितनी सांस लेता होगा?
रंगों के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का, होली वीक में ओटीटी पर मिलेगा डबल मजा
ये हैं दुनिया के सबसे हैंडसम मर्द, भारत के इस शख्स का भी नाम शामिल