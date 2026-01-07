✕
₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये 5 खूबसूरत देश!
Shivani-singh
Jan 07, 2026
Shivani-singh
₹1 लाख से कम में विदेश में हॉट और रोमांटिक छुट्टियाँ!
अपने पार्टनर के साथ यात्रा करें और गर्मी महसूस करें! ₹1 लाख से कम में 5 हॉट, रोमांटिक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करें, जो सपनों जैसी छुट्टियों और यादगार कपल पलों के लिए एकदम सही हैं,
प्यार की कोई सीमा नहीं
सेमिन्याक बीच पर डूबता सूरज, प्राइवेट विला और कैंडललाइट डिनर! बाली कम खर्च में कपल्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है
बाली, इंडोनेशिया
बीच रोमांस सफेद रेत और फिरोजी पानी! फुकेट उन कपल्स के लिए परफेक्ट है जिन्हें समंदर, एडवेंचर और रूफटॉप कॉकटेल पसंद हैं
फुकेट, थाईलैंड
वॉटर विला में ठहरें और पार्टनर के साथ नीले समंदर में तैरें। सही प्लानिंग के साथ मालदीव सबसे रोमांटिक बजट गेटअवे है.
मालदीव प्राइवेट स्वर्ग
प्रेमियों का शहर आइकॉनिक नीले गुंबद और चट्टानों से दिखता सूर्यास्त! सेंटोरिनी एक सपनों जैसा यूरोपीय सफर है जहाँ रोमांस ही रोमांस है
सेंटोरिनी, ग्रीस
नहरों का जादू गोंडोला की सवारी और वाइन का लुत्फ! वेनिस की गलियों और नहरों में अपने पार्टनर के साथ खो जाने का अनुभव ही कुछ और है.
वेनिस, इटली
यादगार पल स्नोर्कलिंग से लेकर कैंडललाइट डिनर तक, ये सभी डेस्टिनेशन आपके रिश्ते में नई गर्माहट और खूबसूरत यादें भर देंगे.
रोमांटिक एडवेंचर्स
पैसे बचाएं, मजे बढ़ाएं! फ्लाइट जल्दी बुक करें, बुटीक होटल चुनें और लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। कम खर्च में पाएं लग्जरी का अहसास!
स्मार्ट ट्रैवल टिप्स
कॉल टू एक्शन (CTA) बाली (Apr-Oct), फुकेट (Nov-Feb), मालदीव (Nov-Apr)। अपना बैग पैक करें और निकल पड़ें एक हसीन सफर पर!
घूमने का सही समय
