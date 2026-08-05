5 हसीनाएं, जो महादेव की हैं भक्त

Kamesh-dwivedi

बॉलीवुड में भी कई ऐसी हसीनाएं हैं, जो भोलेनाथ की परम भक्त हैं. इसका अंदाजा उनके पोस्ट से दिखता है. चलिए जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में.