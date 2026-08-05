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5 हसीनाएं, जो महादेव की हैं भक्त

Kamesh-dwivedi
Aug 05, 2026
Aug 05, 2026
Kamesh-dwivedi

बॉलीवुड में भी कई ऐसी हसीनाएं हैं, जो भोलेनाथ की परम भक्त हैं. इसका अंदाजा उनके पोस्ट से दिखता है. चलिए जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में.

अनन्या पांडे

कंगना रनौत

सारा अली खान

मौनी रॉय

रवीना टंडन

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