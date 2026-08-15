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बॉलीवुड के 5 सितारे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में निभाई भूमिका

Kamesh-dwivedi
Aug 15, 2026
Aug 15, 2026
Kamesh-dwivedi

मनोरंजन की दुनिया के कई ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी. जानिए उन सितारों के नाम.

अशोक कुमार ने आज़ादी के आंदोलन का समर्थन किया और ऐसी कई गतिविधियों में हिस्सा लिया जिनसे आज़ादी के मकसद को बढ़ावा मिला.

बलराज साहनी 'भारत छोड़ो आंदोलन' में शामिल थे.

देविका रानी आज़ादी के आंदोलन को समर्थन देने में अहम भूमिका निभाई थी.

पृथ्वीराज कपूर, आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल थे और उन्होंने देशभक्ति के संदेश फैलाने के लिए अपने थिएटर का इस्तेमाल किया.

मनोज कुमार आज़ादी के आंदोलन से गहरे तौर पर प्रेरित थे, जिसका असर उनकी फ़िल्मों के चुनाव पर भी पड़ा.

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