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5 एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाया गुरु का किरदार
Kamesh-dwivedi
Jul 29, 2026
Jul 29, 2026
Kamesh-dwivedi
बड़े पर्दे पर एक्टर्स द्वारा निभाए गए गुरुओं के बेस्ट किरदारों के बारे में. देखें लिस्ट.
अमिताभ बच्चन- ब्लैक
रानी मुखर्जी- हिचकी
ऋतिक रोशन- सुपर 30
शाहरुख खान- चक दे इंडिया
बोमन ईरानी- 3 इडियट्स
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