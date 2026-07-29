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5 एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाया गुरु का किरदार

Kamesh-dwivedi
Jul 29, 2026
Jul 29, 2026
Kamesh-dwivedi

बड़े पर्दे पर एक्टर्स द्वारा निभाए गए गुरुओं के बेस्ट किरदारों के बारे में. देखें लिस्ट.

अमिताभ बच्चन- ब्लैक

रानी मुखर्जी- हिचकी

ऋतिक रोशन- सुपर 30

शाहरुख खान- चक दे इंडिया

बोमन ईरानी- 3 इडियट्स

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