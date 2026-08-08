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5 एक्टर्स, जिन्होंने अपनी से बड़ी उम्र की हसीनाओं संग रचाई शादी
Kamesh-dwivedi
Aug 08, 2026
Aug 08, 2026
Kamesh-dwivedi
बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसे एक्टर्स हैं, जिन्होंने अपनी से बड़ी उम्र की हसीनाओं संग शादी की है. जानिए उनके नाम.
सुनील दत्त - नरगिस 1 साल का अंतर
शिरीष कुंदर और फराह खान
8 साल का अंतर
कुणाल खेमू और सोहा अली खान 5 साल का अंतर
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय
3 साल का अंतर
सैफ अली खान और अमृता सिंह
12 साल का अंतर
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