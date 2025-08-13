Goa नहीं, भारत की ये 7 जगहें हैं बीच लवर के लिए है एकदम बेस्ट, मिलेगा भरपूर मजा

गोखरना, कर्नाटक गोखरना भी एक बार घूमने लायक है। यह एक शांत जगह है, जहाँ आप समुद्र तट से लेकर ट्रैकिंग और हॉपिंग तक, हर चीज़ का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के ओम बीच, हाफ मून बीच और पैराडाइज़ बीच देखने लायक हैं।