Goa नहीं, भारत की ये 7 जगहें हैं बीच लवर के लिए है एकदम बेस्ट, मिलेगा भरपूर मजा
पुडुचेरी को पूर्व का फ्रेंच रिवेरा भी कहा जाता है। यहाँ आपको भारतीय और विदेशी संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इसके प्रोमेनेड बीच और ऑरोविल देखने लायक हैं।
गोखरना, कर्नाटक
गोखरना भी एक बार घूमने लायक है। यह एक शांत जगह है, जहाँ आप समुद्र तट से लेकर ट्रैकिंग और हॉपिंग तक, हर चीज़ का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के ओम बीच, हाफ मून बीच और पैराडाइज़ बीच देखने लायक हैं।
मांडवी, गुजरात
गुजरात का मांडवी अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के समुद्र तट एक अलग ही एहसास देते हैं। अगर आप यहाँ आएँ, तो समुद्र तट के साथ-साथ विजय विलास पैलेस देखना न भूलें।
कन्याकुमारी, तमिलनाडु
यह भारत का दक्षिणी छोर है। यहाँ तीन समुद्र मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। आप यहाँ आकर सूर्यास्त और सूर्योदय का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं।
मालपे, कर्नाटक
कर्नाटक का मालपे अपने समुद्र तट के लिए भी बहुत लोकप्रिय है, सुनहरी रेत और सेंट मैरी द्वीप देखने लायक हैं। यहाँ आप कई जल गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।
कोवलम, केरल
कोवलम को भारत का समुद्र तटीय शहर भी कहा जाता है। यहाँ के समुद्र तट बेहद खूबसूरत हैं। यहाँ आपको तीन चाँद के आकार के समुद्र तट देखने को मिलते हैं। यहाँ का सूर्यास्त का नज़ारा आपका मन मोह लेगा।