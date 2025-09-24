✕
Sep 24, 2025
Chhaya-sharma
खाली पेट करी पत्ते खाने के क्या होते हैं लाभ? जानें यहां
करी पत्ते सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं. तो चलिए जानते हैं कि क्या मिलते हैं करी पत्ते से लाभ
लौंखाली पेट करी पत्ते चबाने से पाचन क्रिया अच्छी होती है और गैस, अपच और कब्ज जैसी परेशानियों से राहत मिलती है
करी पत्ता ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल के लिए भी मददगार होता है डायबिटीज के मरीजों के लिए यह चमत्कारिक जड़ी-बूटी की तरह है
करी पत्तों में एंटी-ओबेसिटी और लिपिड कम करने के गुण कम होते है, जो मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं. इससे तेजी से वजन कम होता है
करी पत्ते में आयरन और प्रोटीन होा हैं, जो बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद करता हैं और हेयर फॉल को कम करता है.
करी पत्ता विटामिन ए से भी भरपूर होता है, जो आंखों की रोशनी को अच्छा करने का काम करता है
