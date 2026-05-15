सावधानी- जितना हो सके बाजार का खाना खाने से बचें, घर पर साफ पानी का यूज करें, साफ-सफाई का ध्यान रखें फल-सब्जियों को धोकर खाएं और खाने की तमाम चीजों को एक साथ मिलाकर न खाएं.