Oct 16, 2025
Team-inkhabar
शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर! अपनाएं ये 5 तरीके
शीघ्रपतन यानी प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन एक आम समस्या है. इसमें सेक्स के दौरान या ऑर्गेज्म से पहले ही प्राइवेट पार्ट से स्पर्म निकल जाता है, यह समस्या किसी भी पुरुष को हो सकती है.
शीघ्रपतन की समस्या की वजह तनाव, स्मोकिंग, शराब का सेवन और खराब लाइफस्टाइल हो सकता है.
शीघ्रपतन की समस्या कम करने में कई आयुर्वेदिक तरीके भी मदद कर सकते हैं.
आयुर्वेद में जायफल के कई फायदे माने गए हैं. शीघ्रपतन की समस्या के लिए भी जायफल का इस्तेमाल किया जा सकता है.
जायफल
शीघ्रपतन की समस्या कम करने में आंवला भी फायदेमंद हो सकता है. आवंला का चूर्ण और घी का मिक्सचर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.
आंवला
अश्वगंधा को सेक्स की समस्याओं में रामबाण माना गया है. शीघ्रपतन के लिए भी अश्वगंधा का सेवन किया जा सकता है.
अश्वगंधा
आयुर्वेद में तेल मालिश को फायदेमंद माना गया है. शीघ्रपतन की समस्या के लिए सरसों के तेल में दालचीनी और काले तिल को मिलाकर पेट के निचले हिस्से पर मालिश करना फायदेमंद हो सकता है.
तेल मालिश
शीघ्रपतन की समस्या को दूर और कम करने में सफेद मूसली भी काम आ सकती है. इसे रोजाना खाने से शीघ्रपतन के साथ-साथ सेक्स पावर की समस्या भी दूर हो सकती है.
मूसली
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
