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एवोकाडो खाने के 5 फायदे
Kamesh-dwivedi
May 26, 2026
May 26, 2026
Kamesh-dwivedi
एवाकाडो एक अत्यंत पौष्टिक फल है जो मोनोअनसैचुरेटेड वसा, आहार फाइबर और आवश्यक विटामिन (के, ई, सी और बी विटामिन) से भरपूर होता है.
ओलिक एसिड से भरपूर एवोकाडो, हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और बीपी कंट्रोल करता है.
ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, ये उम्र से संबंधित आंखों की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं.
त्वचा और मस्तिष्क का स्वास्थ्य
हड्डियों के स्वास्थ्य को सहारा देना
डिप्रेशन के खतरे को कम करता है
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