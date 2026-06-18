Inkhabar Hindi News

5 एक्टर्स, जिन्होंने विदेशियों से रचाई शादी

Kamesh-dwivedi
Jun 18, 2026
Jun 18, 2026
Kamesh-dwivedi

बॉलीवुड में ऐसी कई एक्टर्स हैं, जिन्होंने भारतीय नहीं विदेशियों को अपना जीवनसाथी चुना. इस लिस्ट में कई दिग्गज सितारे भी शामिल हैं. देखें लिस्ट.

प्रीति जिंटा- जीन गुडइनफ

शशि कपूर- जेनिफर

प्रियंका चोपड़ा- निक जोनस

राधिका आप्टे- बेनेडिक्ट टेलर

सेलिना जेटली- पीटर हाग

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