✕
48 साल की दीपशिखा इस शख्स से करेंगी शादी?
Kamesh-dwivedi
May 19, 2026
May 19, 2026
Kamesh-dwivedi
फिल्मों और टीवी की दुनिया की जानी पहचानी एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में रहती हैं.
उनका अभी तक दो बार तलाक हो चुका है. इन दिनों वह एक शख्स के साथ नजर आती हैं, जिसकी वजह से अटकलें लग रही हैं कि वह फिर से शादी करने वाली हैं.
अभिनेत्री इन दिनों एक शख्स के साथ घूमती फिरती दिख रही हैं. साथ ही दोनों इंटरनेट पर भी छाए हुए हैं.
दीपशिखा नागपलाल जिस शख्स के साथ दिख रही हैं, वो कोई और नहीं बल्कि थिएटर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर विस्तास्प गोटला हैं.
जब लोगों ने पूछा कि वो इस प्यार पर क्या कहेंगी. तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया कि अभी शुरुआती दौर है. लेकिन उन्होंने बताया कि विस्तास्प अच्छे इंसान हैं.
एक्ट्रेस ने पहली शादी जीत उपेंद्र से शादी की थी. लेकिन दस साल बाद उनका तलाक हो गया. इसके बाद जनवरी 2012 में, उन्होंने इंदौर के केशव अरोरा से शादी की थी. यह रिश्ता भी ज्यादा नहीं चल सका.
अभिनेत्री एक लेखिका भी हैं. उन्होंने शाहरुख खान संग जैसे सुपरस्टार संग काम किया है. उन्होंने 'कोयला' , 'बादशाह' , 'दिल लगी' और 'पार्टनर' जैसी कई सफल हिंदी फिल्में शीमिल हैं.
Read More
पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, बड़ी इलायची है हेल्थ का पावरहाउस
48 साल की दीपशिखा इस शख्स से करेंगी शादी?
हीटवेव में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!
घर पर बनाएं हेल्दी एंड क्रंची ‘मखाना नमकीन’