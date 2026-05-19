48 साल की दीपशिखा इस शख्स से करेंगी शादी?

एक्ट्रेस ने पहली शादी जीत उपेंद्र से शादी की थी. लेकिन दस साल बाद उनका तलाक हो गया. इसके बाद जनवरी 2012 में, उन्होंने इंदौर के केशव अरोरा से शादी की थी. यह रिश्ता भी ज्यादा नहीं चल सका.