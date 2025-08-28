अगस्त का महीना इतना खास माना जाता है? जानिए 31 दिन के पीछे का रहस्य
क्या आप जानते हैं कि जुलाई, अगस्त में 31 और फरवरी में 28 ही दिन क्यों होते हैं.
दरअसल, जुलाई का नाम रोमन शासक जूलियस सीज़र के सम्मान पर रखा गया है और इस महीने में 31 दिन होने का कारण है रोमन कैलेंडर यानी Julian Calendar.
जूलियस सीज़र को ही एक स्पेशल दर्जा देने के लिए जुलाई के महीने में 31 दिन रखे गए हैं, जिससे यह महीना बाकि बड़े महीनो की तरह दिखे और ज्यादा ख़ास भी दिखे।
क्यूंकि उस समय सम संख्याओं को अशुभ माना जाता था जिस वजह से ऑगस्टस सीज़र ने 7 महीने 29 दिन वाले और 4 महीने 31 दिन वाले रखे और क्यूंकि उन्हें एक छोटे सम वाला महीना चाहिए था इसलिए उन्होंने इसके लिए फरवरी का महीना चुना।
अगर कैलेंडर की बात करी जाए तो इसका भी अपना बहुत पुराना इतिहास है, अलग अलग शासकों ने अलग अलग समय पर अपने हिसाब से कैलेंडर बनवाए।
भारत की बात करें तो आज भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर (Gregorian Calendar) को मान्यता दी गयी है, जिसे नई शैली का कैलेंडर भी कहते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है.
सौर कैलेंडर यानी (Solar Calendar) के अनुसार साल को 12 महीने और 365 दिनों में बांटा गया है और हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है जिसमें 366 दिन होते हैं.