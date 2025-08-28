अगस्त का महीना इतना खास माना जाता है? जानिए 31 दिन के पीछे का रहस्य

क्यूंकि उस समय सम संख्याओं को अशुभ माना जाता था जिस वजह से ऑगस्टस सीज़र ने 7 महीने 29 दिन वाले और 4 महीने 31 दिन वाले रखे और क्यूंकि उन्हें एक छोटे सम वाला महीना चाहिए था इसलिए उन्होंने इसके लिए फरवरी का महीना चुना।