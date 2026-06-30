3 जुलाई को ये फिल्में हो रहीं रिलीज

Kamesh-dwivedi

आगामी शुक्रवार यानी 3 जुलाई फिल्मों के दीवानों के लिए बेहद खास होने वाला है. क्योंकि इस दिन 1-2 नहीं, बल्कि 4 फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिसे आप सिनेमाघरों और ओटीटी पर देख सकते हैं.