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3 जुलाई को ये फिल्में हो रहीं रिलीज
Kamesh-dwivedi
Jun 30, 2026
Jun 30, 2026
Kamesh-dwivedi
आगामी शुक्रवार यानी 3 जुलाई फिल्मों के दीवानों के लिए बेहद खास होने वाला है. क्योंकि इस दिन 1-2 नहीं, बल्कि 4 फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिसे आप सिनेमाघरों और ओटीटी पर देख सकते हैं.
अल्फा- 3 जुलाई थिएटर में
बेबी डू डाई डू- थिएटर में
प्रीतम और पेड्रो- हॉटस्टार
तव्वई- हॉटस्टार
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