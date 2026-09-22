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24 और 25 सितंबर को थिएटर्स में ये फिल्में होंगी रिलीज
Kamesh-dwivedi
Sep 22, 2026
Sep 22, 2026
Kamesh-dwivedi
24 और 25 सितंबर को कई फिल्में थिएटर्स में रिलीज होंगी. इस लिस्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म ‘द वन’ भी शामिल है.
द पैराडाइज- 24 सितंबर
द वन- 25 सितंबर
महाकाव्य श्री रामायण कथा: श्री राम की- 25 सितंबर
ओए चिल मार- 25 सितंबर
लेनिन पांडियन- 25 सितंबर
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