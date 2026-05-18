Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

सुबह उठने के बाद एक ग्लास गुनगुना पानी पिएं. इसके बाद 5 भीगे हुए बादाम और एक भीगा हुआ अखरोठ खाएं
ब्रेकफास्ट में सीजनल वेजी से भरपूर मूंग दाल का चीला खाएं. आप पोहा. उबला अंडा या होल ग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं
नाश्ते के बाद एक छोटी सी मिड मील लें. इसमें आप सेब, संतरा, खीरा या फ्रूट जूस भी ले सकते हैं
दोपहर के लंच में 1से 2 मल्टीग्रेन रोटी, 1 कटोरी दाल, एक सीजनल भाजी, सलाद और दही खाएं
शाम को स्नैक्स के टाइम पर मुट्ठीभर कद्दू के बीज या भुने चने खाएं. साथ में ग्रीन टी या नारियल पानी भी ले सकते हैं
रात को डिनर में पहले वेजिटेबल सूप पिए. ग्रिल्ड पनीर या टोफू ले सकते हैं. सॉर्ते वेजिटेबल के साथ एक लाइट डिनर कीजिए
सोने से पहले एक गिलास हल्दी वाला दूध या गुनगुना पानी बॉडी को अंदर तक नरिशमेंट देता है
जितना हो सके अपनी डाइट में प्रोटीन फूड्स एड कीजिए. आप लो ग्लाइसेमिक फूड के साथ थायरॉइड की लड़ाई जीत सकते हैं