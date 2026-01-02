2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये फिल्मे लगाएंगी तड़का

✕
2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये फिल्मे लगाएंगी तड़का
Heena-khan
धर्मेंद्र की इक्कीस फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार था ये फिल्म भी 2026 में रिलीज हो रही है.
द राजा साब जो कि प्रभास की फिल्म है, इसका भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है.
हॉन्टेड 3D का भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो इस ही साल रिलीज हो रही है.
कबीर सिंह, हैदर और कमीने के बाद शहीद कपूर भी 2026 में ओ रोमियो में नजर आएंगे
मर्दानी 2 के बाद लोग बेसब्री से मर्दानी 2 का इंतजार कर रहे हैं जो इस साल 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है.
धुरंधर 2 का भी लोग बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं जो 19 मार्च 2026 में रिलीज होने वाली है.
