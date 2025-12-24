✕
दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों की लिस्ट
Heena-khan
Dec 24, 2025
Dec 24, 2025
Heena-khan
दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों की लिस्ट
कुछ ही दिनों में 2026 का आगाज हो जाएगा, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कब कौन सा त्यौहार है
14 जनवरी (बुधवार): मकर संक्रांति
26 जनवरी (सोमवार): गणतंत्र दिवस
4 मार्च (बुधवार): होली
20 अक्टूबर (मंगलवार): दशहरा
13 जनवरी 2026: लोहड़ी (
Lohri
)
8 नवंबर, रविवार: दिवाली
Read More
इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड
दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों की लिस्ट
सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर देसी इलाज
प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे उनकी फिल्म हो या फिर उनका फैशन हर कोई उनका दीवाना है