Inkhabar Hindi News
Oct 01, 2025
Anuradha-kashyap

2025 का इको-फ्रेंडली दशहरा: जरूर आजमाएं ये आइडियाज!

लकड़ी और प्लास्टर के बजाय अब कागज के रावण का चलन बढ़ रहा है और  ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं

ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करें ये कम धुआं और आवाज़ करते हैं और बच्चों और पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित हैं

घर और मोहल्ले को बत्तियों, फूलों और कागज की सजावट से सजाया जाता है, इससे वातावरण सुंदर और खुशहाल बनता है

दशहरा परिवार और दोस्तों के साथ मनाया जाता है लोग साथ मिलकर खाना खाते, गीत गाते और रावण दहन देखते हैं

दशहरा पर खास व्यंजन और मिठाई बनाई जाती हैं और एक-दूसरे को बाँटते हैं और खुशियाँ मनाते हैं

पत्तियों की माला, कागज के लालटेन जैसी सजावट अपनाएं ये सुंदर दिखती हैं और आसानी से गलकर साफ हो जाती हैं

Read More
