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20 या 21 मार्च! किस दिन होगी ईद-उल-फितर?
Heena-khan
Mar 14, 2026
Mar 14, 2026
Heena-khan
ईद-उल-फितर, इस्लाम का सबसे अहम त्योहार है. ईद शव्वाल के पहले दिन मनाई जाती है.
ईद ठीक किस दिन मनाई जाएगी, इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति रमज़ान के आखिरी दिन तक बनी रहती है.
अगर 29वें रमजान पर चांद नजर आता है तो अगले दिन ईद होती है. यदि चांद नजर नहीं आता तो लोग 30 रमजान पूरा कर ईद मनाते हैं.
ऐसे में लोगों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति की ईद 20 मार्च को मनाई जाएगी या 21 मार्च को.
इस्लामिक धर्मगुरु और जानकारों की मानें तो भारत में ईद 21 मार्च को मनाई जा सकती है.
हालांकि अंतिम तिथि की घोषणा शव्वाल का नया चांद नजर आने के बाद ही तय होता है.
कई बार भारत में ईद की तारीख अरब देशों के आधार पर भी तय होती है.
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