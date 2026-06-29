1990 का ₹1 करोड़ आज कितना रह गया? जानें महंगाई ने आपकी दौलत की वैल्यू कैसे बदल दी

1990 में चांदी की कीमत ₹6,500 प्रति किलोग्राम थी इस तरह ₹1 करोड़ में लगभग 1,550 किलोग्राम चांदी खरीदी जा सकती थी. आज चांदी की कीमत लगभग ₹2,75,000 प्रति किलोग्राम है जिसका मतलब है कि ₹1 करोड़ में सिर्फ 36 किलोग्राम चांदी खरीदी जा सकती है.