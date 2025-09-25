✕
Sep 25, 2025
Karishma-upadhyay
जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली बातें! सुनकर उड़ जाएंगे होश
बता दें कि महात्मा गांधी के नाम महात्मा का अर्थ महान आत्मा है, ये उपाधि उन्हें रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने दी थी.
1-
गांधी जी फुटबॉल के शौकीन थे और जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्होंने 2 फुटबॉल की टीमें भी बनाई थी.
2-
जब महात्मा गांधी की मौत हुई थी, तब मरते वक्त उनके मुंह से आखिरी शब्द राम... रा...म... निकला था.
3-
गांधीजी ने अपनी नातिन मनु को एक पत्र में लिखा था कि मुस्लिम महिलाओं के पर्दा रखने से उनका स्वास्थ्य खराब होता है.
4-
साथ ही, ये भी लिखा था कि कितने दुख की बात है कि आजकल की लड़कियां फैशन को स्वास्थ्य से ज्यादा महत्व देती हैं.
5-
महात्मा गांधी पोरबंदर के जिस घर में पैदा हुए थे , उसे 1944 में उनके परिवार ने खरीद लिया था.
6-
गांधीजी ने अपनी किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोग में अपनी निजी जिंदगी की तमाम बातें बताईं हैं.
7-
महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ था, जो कि उनसे 6 महीने बड़ी थी.
8-
गांधी जी के घर के बगल में एक मंदिर नुमा इमारत बनाई गई है, जिसे कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है.
9-
1916 में एक बार अमेरिका में महात्मा गांधी ने कहा था कि सेक्स केवल वंश-वृद्धि के लिए होना चाहिए.
10-
