Oct 16, 2025
Anshika-thakur

दिवाली पर स्पेशल मुहूर्त 21 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ 1 घंटे के लिए

दिवाली पर सामान्य ट्रेडिंग बंद रहती है, लेकिन ये स्पेशल ट्रेडिंग सिर्फ एक घंटे के लिए खुलेगी

ब्रोकरेज ने इंडिगो स्टॉक खरीदने की सलाह दी है. करंट प्राइस 5755 रुपये, टारगेट प्राइस 7500 रुपये, करीब 30% रिटर्न की संभावना

1. Indigo 

MCX शेयर का करंट प्राइस 9280.60 रुपये है. टारगेट 12,400 रुपये, 34% बढ़त की संभावना है. खरीदारी की सलाह दी गई है.

2. MCX 

ब्रोकरेज ने SBI को दिवाली पिक में शामिल करते हुए खरीद की सलाह दी है, करंट प्राइस 880 रुपये और टारगेट प्राइस 1,150 रुपये, जिससे 31% बढ़त की संभावना है

3. SBI

Bajaj Finance पर खरीदारी की सलाह,  करंट प्राइस 1013.30 रुपए, टारगेट 1250 रुपए, 23% रिटर्न की उम्मीद

4. Bajaj Finance

ब्रोकरेज ने Mazagon Dock Shipbuilders स्टॉक पर खरीदारी की सलाह दी है, करंट प्राइस 2798 रुपए, टारगेट 3800 रुपए, 36% तक बढ़त की संभावना

5. Mazagon Dock

ब्रोकरेज ने National Aluminium Company पर खरीदारी की सलाह दी है, करंट प्राइस 223.45 रुपए, टारगेट 320 रुपए, 57% तक रिटर्न की संभावना

6. National Aluminium 

ब्रोकरेज ने GMDC शेयर पर खरीदारी की सलाह दी है, करंट प्राइस 587 रुपए, टारगेट 800 रुपए, 36% तक रिटर्न की उम्मीद

7. GMDC 

ब्रोकरेज ने Torrent Pharma शेयर पर खरीदारी की सलाह दी है, करंट प्राइस 3514.65 रुपए, टारगेट 4400 रुपए, 25% तक बढ़त की संभावना

8. Torrent Pharma 

ब्रोकरेज ने JSW Energy शेयर पर खरीदारी की सलाह दी है, करंट प्राइस 540.70 रुपए, टारगेट 700 रुपए, 30% तक रिटर्न की उम्मीद

9. JSW Energy

ब्रोकरेज ने Samvardhana Motherson International शेयर पर खरीदारी की सलाह दी है; करंट प्राइस 103.85 रुपए टारगेट 140 रुपए, 35% तक रिटर्न की उम्मीद

10. Samvardhana Motherson

