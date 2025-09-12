Komal Kumari
12 September 2025 01:27PM
inKhabar.com
यह पैराबेन और हार्श केमिकल्स से मुक्त होती है, जिससे एलर्जी या रिएक्शन का खतरा नहीं रहता.
रीका वैक्स स्किन के बहुत पास से हेयर निकालती है,जिससे बाल अंदर की ओर मुड़ते नहीं
रीका वैक्स से किए गए हेयर रिमूवल का असर 3–4 हफ्तों तक बना रहता है.
कुछ वेरिएंट्स जैसे लेमन और चॉकलेट वैक्स, स्किन से टैन हटाने में भी मदद करते हैं.
इसमें मौजूद नेचुरल ऑयल्स और इंग्रेडिएंट्स स्किन को ड्राई नहीं होने देते.
रीका की कुछ वैक्स स्ट्रिप के बिना भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिससे प्रोसेस आसान हो जाता है.
पहले के वैक्स मेथड से स्किन पर डार्क पैचेज हो सकते हैं, लेकिन रीका वैक्स स्किन को निखारती है.