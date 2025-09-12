Rica Wax से पाएं पार्लर जैसी फिनिश घर पर

Komal Kumari 

12 September 2025 01:27PM

inKhabar.com

रीका वैक्स की खास टेक्सचर सि्कन से हेयर को जेंटली निकालती है, जिससे वैक्सिंग के दौरान दर्द बहुत कम होता है.

यह पैराबेन और  हार्श केमिकल्स से मुक्त होती है, जिससे एलर्जी या रिएक्शन का खतरा नहीं रहता.

रीका वैक्स स्किन के बहुत पास से हेयर निकालती है,जिससे बाल अंदर की ओर मुड़ते नहीं

रीका वैक्स से किए गए हेयर रिमूवल का असर 3–4 हफ्तों तक बना रहता है.

कुछ वेरिएंट्स जैसे लेमन और चॉकलेट वैक्स, स्किन से टैन हटाने में भी मदद करते हैं.

इसमें मौजूद नेचुरल ऑयल्स और इंग्रेडिएंट्स स्किन को ड्राई नहीं होने देते.

रीका की कुछ वैक्स स्ट्रिप के बिना भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिससे प्रोसेस आसान हो जाता है.

पहले के वैक्स मेथड से स्किन पर डार्क पैचेज हो सकते हैं, लेकिन रीका वैक्स स्किन को निखारती है.

रीका वैक्स का रिजल्ट बहुत क्लीनऔर प्रोफेशनल दिखता है, जिससे स्किन ग्लो करती है.