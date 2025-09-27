✕
Sep 27, 2025
Karishma-upadhyay
ये हैं बनारस के टॉप 10 पिकनिक स्पॉट्स, जहां मस्ती भी है और सुकून भी!
ये चंद्रप्रभा वाइड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत झरने हैं, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए फेमस है.
राजदरी और देवदरी-
परिवार के साथ गंगा पार जाकर ऊंट और घोड़े की सवारी का मजा लिया जा सकता है.
गंगा पार-
ये बौद्ध धर्म की एक ऐतिहासिक जगह है, जहां के शांत वातावरण में पिकनिक का मजा दोगुना हो जाता है.
सारनाथ-
ये गंगा के किनारे बना एक ऐतिहासिक किला है, जहां लोग घूमने जाना बेहद पसंद करते हैं.
रामनगर किला-
ये भी बौद्ध धर्म की एक ऐतिहासिक जगह है, जो कि बच्चों के साथ घूमने के लिए बढ़िया है.
धमेक स्तूप-
यहां दोस्तों के साथ सुबह की आरती और नाव की सैर करके सुकून भरा पल बिताया जा सकता है.
अस्सी घाट-
ये जगह नई बनी है, जहां का वातावरण काफी खुला और सुंदरता से भरपूर है.
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एरिया-
ये एक शांत और कम भीड़भाड़ वाला घाट है, जो कि परिवार के साथ समय बिताने के लिए बेस्ट है.
नागवा घाट-
बता दें कि बच्चों के खेलने और परिवार के साथ बैठने के लिए ये जगह काफी फेमस है.
लहरतारा पार्क-
ये एक ऐतिहासिक स्थल के साथ-साथ पिकनिक के लिए भी मस्त जगह है.
चेत सिंह किला-
