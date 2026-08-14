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10 देशभक्ति डायलॉग्स

Kamesh-dwivedi
Aug 14, 2026
Aug 14, 2026
Kamesh-dwivedi

जानिए फिल्मों के उन देशभक्त डायलॉग्स को, जिसे सुन हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है.

'जिस देश में पैदा हुए हो तुम, उस देश के अगर तुम भक्त नहीं, नहीं पिया दूध मां का तुमने और बाप का तुम में रक्त नहीं..'

'हिंदुस्तानी जैसा भी हो, उसे दो चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। एक है  क्रिकेट में हार, दूसरा अपने देश पर वार'

एक अंग्रेज़ ने मुझसे कहा था कि तुम गुलाम हो, हिंदुस्तान की धरती से डरपोक पैदा होते हैं, आज जवाब देने का वक़्त आ गया है.

ये आज़ादी की लड़ाई है, गुज़रे हुए कल से आज़ादी… आने वाले कल के लिए.

यह तो हमारी शराफत है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करते... जिस दिन भारत मां की जय बोलकर अंदर घुस गए, खींच-खींच के मारेंगे.

वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं.

कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता. उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है.

अमृतसर की कमाई हूं, बीवी बॉम्बे की है, दिल्ली में काम करता हूं, इसे ज्यादा इंडियन क्या हो सकता हूं?

आप नमक का हक अदा कीजिए, मैं मिट्टी का हक अदा करता हूं.

ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं रहेगा... ये नया हिंदुस्तान है... ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी.

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