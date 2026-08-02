सबसे महंगी भारतीय फिल्में: बजट जानकर चौंक जाएंगे आप!

ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन - शिवा अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की यह फेंटेसी एडवेंचर फिल्म करीब 375 करोड़ रुपये में बनी.