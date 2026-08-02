सबसे महंगी भारतीय फिल्में: बजट जानकर चौंक जाएंगे आप!

रामायण नितेश तिवारी की अपकमिंग रामायण में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री करीब 4,000 करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है
टॉक्सिक रॉकस्टार यश की गैंगस्टर एक्शन फिल्म टॉक्सिक का अनुमानित बजट 700 से 800 करोड़ रुपये का आंका गया है
कल्कि 2898 एडी नाग अश्विन की इस sci-fi फिल्म का अनुमानित बजट करीब 600 करोड़ रुपये था
RRR एस.एस. राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म का अनुमानित बजट करीब 550 करोड़ रुपये था
आदिपुरुष प्रभास, कृति सैनन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म का बजट लगभग 500 से 700 करोड़ रुपये के आसपास था
रोबोट 2.0 रजनीकांत और अक्षय कुमार की यह साइंस-फिक्शन को करीब 450 से 600 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट में तैयार किया गया
पुष्पा 2: द रूल अल्लू अर्जुन की इस मास एक्शन फिल्म का अनुमानित बजट करीब 410 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया
द राजासाब प्रभास की यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म का अनुमानित बजट भी 405 करोड़ रुपये आंका गया है
द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थलापथी विजय की इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का अनुमानित बजट करीब 400 करोड़ रुपये था
ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन - शिवा अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की यह फेंटेसी एडवेंचर फिल्म करीब 375 करोड़ रुपये में बनी.