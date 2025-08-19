क्या आपको भी सूप पीना पसंद है, लेकिन रेसिपी नहीं पता? तो चलिए साथ में बनाते हैं यह टेस्टी और हेल्दी वेजिटेबल सूप
सबसे पहले सारी सब्ज़ियों को धोकर बारीक काट लें। जितनी बारीक सब्ज़ियाँ कटेंगी, सूप उतना ही स्वादिष्ट बनेगा।
एक गहरे बर्तन (पैन) में मक्खन या तेल गरम करें। इसमें प्याज और अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें।
अब इसमें गाजर, बीन्स, पत्तागोभी, शिमला मिर्च और बाकी सब्ज़ियाँ डालें। 3–4 मिनट तक तेज़ आँच पर चलाते हुए भूनें ताकि हल्की कुरकुरी रहें।
अब इसमें पानी या सब्ज़ियों का स्टॉक डालें। नमक और काली मिर्च डालें। इसे 8–10 मिनट तक धीमी आँच पर पकने दें।
अगर आप थोड़ा गाढ़ा सूप चाहते हैं, तो 1 चम्मच कॉर्न फ्लोर को आधा कप पानी में घोलकर डालें और 2–3 मिनट उबालें।
आपका हेल्दी वेजिटेबल सूप तैयार है। इसे हरे धनिये से सजाएँ और गरमा-गरम परोसें।