अब इसमें गाजर, बीन्स, पत्तागोभी, शिमला मिर्च और बाकी सब्ज़ियाँ डालें। 3–4 मिनट तक तेज़ आँच पर चलाते हुए भूनें ताकि हल्की कुरकुरी रहें।