बिल्ली के बारे 10 ऐसे मजेदार चीजें, जिसे सुन दंग रह जाएंगे आप

interesting facts about cat- \u0905\u0917\u0930 \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u0915\u0940 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u092c\u095c\u0940 \u092c\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u0915\u0940 \u092c\u093e\u0924 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u0924\u094b \u0935\u0939 \u0939\u0948 "\u0938\u093e\u0907\u092c\u0947\u0930\u093f\u092f\u0928 \u091f\u093e\u0907\u0917\u0930". \u092c\u093f\u0932\u094d\u0932\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092a\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u092c\u0947\u0939\u0926 \u0921\u0930 \u0932\u0917\u0924\u093e \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u091f\u0930\u094d\u0915\u093f\u0936 \u0935\u0948\u0928 \u092c\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u0910\u0938\u0940 \u0939\u0948 \u091c\u094b \u092a\u093e\u0928\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0924\u0948\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948. \n\n