बिल्ली के बारे 10 ऐसे मजेदार चीजें, जिसे सुन दंग रह जाएंगे आप

क्या आप जानते हैं कि बिल्ली 100 से ज्यादा आवाज निकालने की क्षमता रखती है और कुत्ते केवल 10.

बिल्लियों मीठा नहीं खाती हैं लेकिन कुत्तों को मीठा खाना पसंद होता है.

अगर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली की बात करें तो वह है "साइबेरियन टाइगर"

बिल्लियां अपनी खुद की ऊंचाई से 5 गुना ऊंचा उड़ने की क्षमता रखती हैं.

बिल्लियों को पानी से बेहद डर लगता लेकिन टर्किश वैन बिल्ली ऐसी है जो पानी में तैरती है.

बिल्लियां एक दिन के अंदर 12-16 घंटों तक सो सकती हैं.