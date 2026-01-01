✕
इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर लुक्स करें ट्राय
Anshika-thakur
Jan 01, 2026
Jan 01, 2026
Anshika-thakur
इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर लुक्स करें ट्राय
करीना कपूर से कॉपी करने के लिए 10 विंटर लुक्स
करीना के ओवरसाइज़ स्वेटर, स्किनी जींस के साथ मिलकर, बहुत स्टाइलिश लगते हैं.
Cozy Chic
पूरी तरह से सफ़ेद या पूरी तरह से काले कपड़े सर्दियों में एक बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं.
Monochrome Magic
ड्रेस या ट्राउज़र के ऊपर फ़्लोर-लेंथ कोट पहनने से तुरंत ही सोफ़िस्टिकेशन का टच आ जाता है.
Elegant Long Coats
मोटे स्कार्फ किसी भी विंटर आउटफिट में गर्मी और स्टाइल जोड़ते हैं.
Statement Scarves
करीना जैकेट और पैंट में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जिससे परफेक्ट विंटर वाइब्स आ रही हैं.
Jackets Love
घुटनों तक या एंकल बूट्स सिंपल विंटर ड्रेस को भी आसानी से और ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं.
Boots Galore
हुडी या स्वेटर के ऊपर ब्लेज़र पहनना करीना की परफेक्ट लेयरिंग स्किल्स को दिखाता है.
Layering Expert
बेल्ट वाली स्वेटर ड्रेस आपके कर्व्स को उभारती हैं और आपको आरामदायक भी रखती हैं.
Classic Sweater Dress
जींस के साथ जैकेट या कोट पहनने से करीना का कैज़ुअल लुक आइकॉनिक बन जाता है.
Casual Chic Denim
एक विंटर हैट, बैग और जैकेट करीना के स्टाइलिश सीज़नल लुक को पूरा करते हैं.
Luxe Accessories
