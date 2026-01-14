✕
अल्टीमेट बकेट लिस्ट: 2026 में घूमने लायक 10 सपनों की जगहें
Shubahm-srivastava
Jan 14, 2026
Shubahm-srivastava
आइसलैंड
ग्लेशियर, झरने, जियोथर्मल पूल और नॉर्दर्न लाइट्स यादगार एडवेंचर बनाते हैं.
कोलंबिया
रंगीन शहर, शानदार स्ट्रीट आर्ट, झीलें और सुकून भरे ट्रैवल अनुभव आपका इंतज़ार कर रहे हैं.
स्पेन
मनमोहक हेरिटेज शहर, भूमध्यसागरीय तट, परिवार के साथ घूमने के लिए एकदम सही हैं.
इटली
उत्तरी झीलें, साइकिलिंग के रास्ते, वेलनेस रिट्रीट और सदियों पुरानी खाने की परंपराएँ.
जापान
प्राचीन मंदिर, आधुनिक शहर, नेचर ट्रेल्स और वर्ल्ड-क्लास खाना एक साथ मिलते हैं.
मेक्सिको
प्राचीन पिरामिड, रंगीन मोहल्ले, म्यूज़ियम और मशहूर स्ट्रीट फूड कल्चर.
यूनाइटेड किंगडम
शाही जगहें, गाँव के शांत इलाके, सांस्कृतिक शहर और स्कॉटलैंड के शानदार नज़ारे.
ऑस्ट्रेलिया
खूबसूरत रोड ट्रिप, वन्यजीवों के साथ करीब से मुलाकात और शांत तटीय शहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं.
थाईलैंड
पवित्र मंदिर, आइलैंड के बीच, नाइट मार्केट और गर्मजोशी भरा मेहमाननवाज़ी यात्रियों को लुभाती है.
इंडोनेशिया
चावल के खेत, ज्वालामुखी की चढ़ाई, सर्फिंग, आध्यात्मिक रिट्रीट और आइलैंड घूमना.
