Oct 10, 2025
Sharim-ansari
10 युवा क्रिकेटर जिन्होंने भारत के लिए कम उम्र में खेला
वैभव सूर्यवंशी ने 13 साल 243दिन की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया. 14 साल में IPL में राजस्थान रॉयल्स से खेलकर सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने.
वैभव सूर्यवंशी
सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया. 2011 विश्व कप विजेता और 34,357 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले महान बल्लेबाज.
सचिन तेंदुलकर
हरभजन सिंह ने 17 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा. टेस्ट में पहला हैट-ट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कई IPL टीमों के लिए खेले.
हरभजन सिंह
पार्थिव पटेल ने 17 साल 153 दिन की उम्र में डेब्यू किया. भारत के सबसे युवा टेस्ट विकेटकीपर, IPL में कई टीमों के लिए खेले.
पार्थिव पटेल
मनींदर सिंह ने 17 साल 222 दिन की उम्र में डेब्यू किया. वे महान लेफ्ट-आर्म स्पिनर थे और 1988 एशिया कप विजेता टीम का हिस्सा रहे.
मनींदर सिंह
लक्ष्मी रतन शुक्ला ने 17 साल 320दिन की उम्र में क्रिकेट शुरू किया. बंगाल के ऑलराउंडर और दबाव में शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं.
लक्ष्मी रतन शुक्ला
चेतन शर्मा ने 17 साल 338 दिन की उम्र में डेब्यू किया. 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहली बार हैट-ट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज.
चेतन शर्मा
वाशिंगटन सुंदर ने 18 साल 80दिन की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू किया. IPL और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीत में महत्वपूर्ण ऑलराउंड प्रदर्शन किए.
वाशिंगटन सुंदर
प्रिथ्वी शॉ ने 18 साल 329 दिन की उम्र में डेब्यू कर शानदार शतक बनाया. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी ने सबका ध्यान खींचा.
प्रिथ्वी शॉ
शुभमन गिल ने 19 साल 334 दिन की उम्र में डेब्यू किया. ODI टीम के कप्तान, IPL में बेहतरीन प्रदर्शन कर फैंस के दिलों में जगह बनाई.
शुभमन गिल
