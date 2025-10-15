✕
Oct 15, 2025
Anshika-thakur
पाकिस्तान ने बड़ा खजाना पाया! ये 10 देश सबसे ज्यादा 'काला सोना' यानी कोयला रखते हैं
संकट में फंसे पाकिस्तान को बड़ा खजाना मिला है, जो उसकी तकदीर बदल सकता है
जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा बड़ा तेल और गैस का भंडार है. साथ ही, ये 10 देश सबसे ज्यादा कच्चा तेल रखते हैं
वर्ल्डएटलस डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार वेनेजुएला में है, जहाँ 303.22 अरब बैरल तेल जमा है
वेनेजुएला
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक सऊदी अरब है, जिसके पास 267.19 अरब बैरल का विशाल तेल भंडार है
सऊदी अरब
दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादकों में है, ईरान के पास 208.60 अरब बैरल तेल का बड़ा भंडार है
इरान
कनाडा के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसमें 163.63 अरब बैरल तेल जमा है
कनाडा
सबसे ज्यादा तेल भंडार वाले देशों में इराक पांचवे नंबर पर है, जिसके पास 145.02 अरब बैरल तेल है
इराक
113 अरब बैरल तेल का भंडार है, जो इसे दुनिया का छठा सबसे बड़ा तेल रिजर्व वाला देश बनाता है
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)
तेल भंडार के मामले में सातवें नंबर पर है, जिसके पास 101.50 अरब बैरल तेल जमा है
कुवैत
80 अरब बैरल तेल का भंडार है और यह दुनिया में तेल भंडार के मामले में आठवें नंबर पर है
रूस
अमेरिका के पास 55.25 अरब बैरल तेल है और वह तेल रिजर्व में नौवें नंबर पर है
अमेरिका
तेल रिजर्व के मामले में लीबिया दसवें नंबर पर है, जिसके पास 48.36 अरब बैरल तेल जमा है
लीबिया
