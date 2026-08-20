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मायानगरी के ये सुपरस्टार्स असल में कहां से हैं? जानिए इनका होमटाउन!

Kajal-jain
Aug 20, 2026
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एक आर्मी ऑफिसर के घर अयोध्या में जन्मी अनुष्का शर्मा ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल किया है

तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से आने वाली लीजेंड्री एक्ट्रेस वहीदा रहमान आज भी 'कागज के फूल' और 'त्रिशूल' जैसी शानदार फिल्मों के लिए याद की जाती हैं

परिणीति चोपड़ा ने अपना बचपन पंजाब के अंबाला के हरे-भरे खेतों और गन्ने के बीच बिताया. प्रियंका चोपड़ा से प्रेरणा लेकर उन्होंने फिल्मों में कदम रखा

यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से कस्बे बुढ़ाना में जन्मे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है

केरल के पलक्कड़ जिले के पुथूर में जन्मी विद्या बालन आज उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में हैं जो अपने दम पर पूरी फिल्म को संभाल सकती हैं

मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे अर्जुन रामपाल का शुरुआती करियर दिल्ली में एक फैशन मॉडल के रूप में शुरू हुआ था

बिहार के एक छोटे से गांव बेलवा से ताल्लुक रखने वाले मनोज बाजपेयी ने मेथड एक्टिंग की एक नई मिसाल पेश की है

पंकज त्रिपाठी का बचपन बिहार के बेलसंद गांव में बिना किसी आधुनिक सुख-सुविधा के, नदियों में डुबकी लगाने और पेड़ों के नीचे फल खाने में बीता

बॉलीवुड के 'हीमैन' और एवरग्रीन स्टार धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के साहनेवाल गांव में हुआ था

हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव भंभला में जन्मी कंगना रनौत आज भी अपनी पहाड़ी संस्कृति और परंपराओं से मजबूती से जुड़ी हुई हैं

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